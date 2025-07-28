Возможно ли помешать строительству РФ новых заводов в Алабуге: что говорит эксперт

"Принципиально, скажем, может быть такое наращивание (дронов - ред.), но мы действительно и раньше дотягивались до них, хотя не так эффективно, как мы хотели. Потому что это дроны, боевая часть, не такая мощь, чтобы существенно менять там ситуацию", - сказал Романенко.

По его словам, Украине нужно ракетное оружие союзников, чтобы били по оборонным заводам РФ в Татарстане и Алабуге.

"Но они планируют расширять у себя, они планируют передать выработку в Северную Корею. Заинтересовать таким образом, потому что с Ираном сейчас сотрудничество в этом смысле ухудшилось в связи с войной, которую он провел с Израилем", - добавил эксперт.

Поэтому, по его словам, россияне ищут пути повышения своего потенциала.

"А мы с союзниками работаем над тем, чтобы предоставить Силам обороны Украины инструментарии, используя которые они могли бы наносить ответные удары по этим выработкам, хранению, стартовым позициям, откуда запускаются", - отметил Романенко.