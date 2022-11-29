Чи можливий зараз наступ на Україну з Білорусі: відповідь експерта

"На даний момент у росіян фізично немає особового складу, немає техніки для того, щоб сформувати наступальне угруповання. Це було видно з останніх заяв Лукашенка і з його участі в саміті ОДКБ: він крутиться як вуж на сковорідці, він не хоче в це влазити, бо розуміє, що українці не залишать від його режиму жодного камінчика. Він точно знає, що росіяни не те, що захищати його не будуть - вони можуть його і прикінчити, якщо він почне смикатися під час операції", - сказав він.

За словами Самуся наразі немає навіть готового угруповання для проведення тактичної операції проти України з території Білорусі. Він вважає, що українська розвідка буде одразу знати про надходження нових сил та буде це враховувати під час побудови системи оборони.

Експерт зазначив, що на північному напрямку продовжується нарощення системи оборони.

"Кордон у нас з Білоруссю величезний, тому загроза дійсно реальна, адже наростити угруповання - це в принципі питання кількох тижнів, і Росія могла б це зробити. Але проблема в чому? Регулярну армію Путін вже поховав в Україні, зараз він дуже успішно ховає мобілізованих. Тобто утилізація продовжується, і у них зараз просто немає потрібної кількості підготовленого особового складу, який міг би щось сформувати на білоруському напрямку", - сказав він.

Самусь вважає, що російському диктатору потрібна додаткова мобілізація, причому ще більш масштабна. Так, наразі РФ, за різними оцінками, набрала близько 200-300 тисяч людей, але вони ніяк не вплинули на події на фронті.

"Це ж величезна кількість насправді. Україна мала 200 тисяч до 24 лютого у війську", - додав він.

Експерт також розповів, що біля Бахмута у Донецькій області ворожа легка піхота атакує взагалі без підтримки бронетехніки. Це означає, що у РФ проблеми вже і з бронетехнікою.

"Вони дійсно почали з консервації її діставати, але в зимовий період старезна техніка - це як дістати "Москвич", якому 50 років. І то якщо він у доброму стані в гаражі в теплі стояв, тоді його можна відновити і використовувати. А там техніка стояла та гнила в полях 40 років і зараз її почали розконсервовувати. Можливо, з десяти пару штук можна зробити і вони поїдуть, але в зимовий період техніка ламається набагато частіше. І тому поки що, я думаю, і на інших ділянках фронту, і в Білорусі у них немає резерву, який би міг дозволити Путіну щось сформувати", - додав Самусь.