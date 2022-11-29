Возможно ли сейчас наступление на Украину с Беларуси: ответ эксперта

"На данный момент у россиян физически нет личного состава, нет техники для того, чтобы сформировать наступательную группировку. Это было видно из последних заявлений Лукашенко и из его участия в саммите ОДКБ: он крутится как уж на сковородке, он не хочет в это влезать, потому что понимает, что украинцы не оставят от его режима ни одного камешка. Он точно знает, что россияне не то, что защищать его не будут - они могут его и прикончить, если он начнет дергаться во время операции", - сказал он.

По словам Самуся, на данный момент нет даже готовой группировки для проведения тактической операции против Украины с территории Беларуси. Он считает, что украинская разведка будет сразу знать о поступлении новых сил и будет это учитывать при построении системы обороны.

Эксперт отметил, что на северном направлении продолжается наращивание системы обороны.

"Граница у нас с Беларусью огромная, поэтому угроза действительно реальна, ведь нарастить группировку - это в принципе вопрос нескольких недель, и Россия могла бы это сделать. Но проблема в чем? Регулярную армию Путин уже похоронил в Украине, сейчас он очень успешно хоронит мобилизованных. То есть утилизация продолжается, и у них сейчас просто нет нужного количества подготовленного личного состава, который мог бы что-то сформировать на белорусском направлении", - сказал он.

Самусь считает, что российскому диктатору нужна дополнительная мобилизация, причем еще более масштабная. Так, сейчас РФ, по разным оценкам, набрала около 200-300 тысяч человек, но они никак не повлияли на события на фронте.

"Это же огромное количество на самом деле. У Украины было 200 тысяч до 24 февраля в армии", - добавил он.

Эксперт также рассказал, что у Бахмута в Донецкой области вражеская легкая пехота атакует вообще без поддержки бронетехники. Это значит, что у РФ проблемы уже и с бронетехникой.

"Они действительно начали с консервации ее доставать, но в зимний период дряхлая техника - это как достать "Москвич", которому 50 лет. И то если он в хорошем состоянии в гараже в тепле стоял, тогда его можно восстановить и использовать. А там техника стояла и гнилая в полях 40 лет и сейчас ее начали расконсервировать. Может быть, из десяти пару штук можно сделать и они поедут, но в зимний период техника ломается гораздо чаще, поэтому пока, я думаю, и на других участках фронта, и в Беларуси у них нет резерва, который мог бы позволить Путину что-то сформировать", - добавил Самусь.