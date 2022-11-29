Не для нового наступу на Київ. У ISW пояснили, навіщо Росія знову розгорнула війська в Білорусі

Розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді 2022 року, Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що с упутникові знімки вказують на збільшення бойової техніки РФ, зокрема танків на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті. Кількість спостерігається приблизно на одну бригаду.

Водночас моніторингова організація "Беларускі Гаюн" поінформувала про те, що Кремль перекинув туди ж 15 зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2" і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста.

"Ці дислокації підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі. 28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть невизначені елементи ("деякі підрозділи") з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи "набудуть бойової спроможності", - зазначили в ISW.

Відповідні заяви вказують на те, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал РФ, ймовірно, збільшивши залежність від Білорусі у плані навчального потенціалу, пояснюють фахівці.

"Кремль також, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва, аби запобігти їх використанню на півдні та сході. Білоруські війська малоймовірно атакуватимуть Україну", - додають в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW: