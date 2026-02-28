Чи можливий повторний наступ на Київ? Що говорить Буданов

За словами очільника ОП, станом на сьогодні ознак підготовки ворога до нового походу на українську столицю не зафіксовано.

Він підкреслив, що попри постійну напругу, реальних наступальних дій у цьому напрямку не передбачається.

"Станом на зараз, чи піде вона (Росія - ред.) на Київ? Ні, не піде. Станом на зараз цього нема. Сподіваюся - і не буде", - зазначив Кирило Буданов.

Буданов додав, що розвідка та військові постійно моніторять ситуацію поблизу кордонів. Наразі не спостерігається формування ударних угруповань, які були б здатні здійснити повторне вторгнення на Київщину.