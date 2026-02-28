Чи можливий повторний наступ на Київ? Що говорить Буданов

Наразі загрози повторного наступу російських військ на Київ з боку Білорусі немає. Ситуація на північному напрямку залишається контрольованою.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським телеканалам в ефірі телемарафону.
За словами очільника ОП, станом на сьогодні ознак підготовки ворога до нового походу на українську столицю не зафіксовано.
Він підкреслив, що попри постійну напругу, реальних наступальних дій у цьому напрямку не передбачається.
"Станом на зараз, чи піде вона (Росія - ред.) на Київ? Ні, не піде. Станом на зараз цього нема. Сподіваюся - і не буде", - зазначив Кирило Буданов.
Буданов додав, що розвідка та військові постійно моніторять ситуацію поблизу кордонів. Наразі не спостерігається формування ударних угруповань, які були б здатні здійснити повторне вторгнення на Київщину.
Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що Україна не піде на жодні територіальні поступки заради завершення війни.
Також він наголошував, що єдиним шляхом до сталого миру є падіння режиму Путіна. Водночас керівник ОП називав головні правила війни, яких зараз дотримується Україна у протистоянні з агресором.
Окрім цього, Буданов заінтригував заявою про можливі переговори з РФ, зазначивши, що вірить у певні сценарії розвитку подій у майбутньому.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії треба закінчувати війну, оскільки агресор вичерпує свої ресурси та не зможе вічно витримувати такий темп протистояння.