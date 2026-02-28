"Росії треба закінчувати війну": Зеленський визначив оновлені директиви на мирних переговорах

Президент Володимир Зеленський заявив, що визначив оновлені директиви для української делегації на переговорах з РФ, які мають відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

У своїй заяві Зеленський торкнувся теми війни на Близькому Сході, зазначивши, що в залежності від безпекових обставин дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі команд України та США з росіянами.

Також президент наголосив, що Росія потрібно закінчувати свою агресію проти України і всієї Європи. Окрім того, має бути гарантована безпека.

"Я визначив для переговорної команди та загалом нашої дипломатичної команди України оновлені директиви. Мир потрібен - справжній мир та справжні можливості людей жити вільно, жити в безпеці", - сказав український лідер.

Крім того, Зеленський додав, що сьогодні на доповіді був секретар РНБО Рустем Умєров після зустрічей з представниками президента США Дональда Трампа, що відбулись цього тижня.

"Обговорили основні підсумки зустрічей у Женеві, в основному щодо економічних питань та відбудови. Ми продовжуємо підготовку тристороннього формату, коли б це не було", - резюмував він.