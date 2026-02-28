Возможно ли повторное наступление на Киев? Что говорит Буданов

По словам главы ОП, на сегодня признаков подготовки врага к новому походу на украинскую столицу не зафиксировано.

Он подчеркнул, что несмотря на постоянное напряжение, реальных наступательных действий в этом направлении не предвидится.

"По состоянию на сейчас, пойдет ли она (Россия - ред.) на Киев? Нет, не пойдет. По состоянию на сейчас этого нет. Надеюсь - и не будет", - отметил Кирилл Буданов.

Буданов добавил, что разведка и военные постоянно мониторят ситуацию вблизи границ. Сейчас не наблюдается формирования ударных группировок, которые были бы способны осуществить повторное вторжение в Киевскую область.