Война в Украине

Возможно ли повторное наступление на Киев? Что говорит Буданов

Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Сейчас угрозы повторного наступления российских войск на Киев со стороны Беларуси нет. Ситуация на северном направлении остается контролируемой.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским телеканалам в эфире телемарафона.

Читайте также: "Я в них верю": Буданов заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

По словам главы ОП, на сегодня признаков подготовки врага к новому походу на украинскую столицу не зафиксировано.

Он подчеркнул, что несмотря на постоянное напряжение, реальных наступательных действий в этом направлении не предвидится.

"По состоянию на сейчас, пойдет ли она (Россия - ред.) на Киев? Нет, не пойдет. По состоянию на сейчас этого нет. Надеюсь - и не будет", - отметил Кирилл Буданов.

Буданов добавил, что разведка и военные постоянно мониторят ситуацию вблизи границ. Сейчас не наблюдается формирования ударных группировок, которые были бы способны осуществить повторное вторжение в Киевскую область.

 

Буданов о мире

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки ради завершения войны.

Также он отмечал, что единственным путем к устойчивому миру является падение режима Путина. В то же время руководитель ОП называл главные правила войны, которых сейчас придерживается Украина в противостоянии с агрессором.

Кроме этого, Буданов заинтриговал заявлением о возможных переговорах с РФ, отметив, что верит в определенные сценарии развития событий в будущем.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России надо заканчивать войну, поскольку агрессор исчерпывает свои ресурсы и не сможет вечно выдерживать такой темп противостояния.

