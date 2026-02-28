"Я в них вірю": Буданов заінтригував заявою про переговори з РФ
Україна вірить у позитивний результат мирних переговорів з Росією, які наразі тривають паралельно з бойовими діями на фронті.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі телемарафону.
Очікування від дипломатії
За словами очільника ОП, попри скептичне ставлення багатьох до діалогу, він розраховує на успіх. Буданов наголосив, що позитивний результат переговорів стане перемогою для країни та відкриє шлях до розвитку.
"Я все ж таки в них вірю. Як би там на них скептично багато хто не дивився. І сподіваюся, ми досягнемо успіху", - зазначив він.
Підготовка та важелі впливу
Буданов підкреслив, що до процесу залучено не лише Офіс президента. Наразі Україна має чіткі розрахунки та алгоритми дій для різних сценаріїв розвитку подій.
"Це буде означати подальший розвиток України, завершення кровопролиття, майбутнє для нашої держави", - додав керівник ОП, натякнувши, що у Києва ще залишилося "декілька аргументів" для тиску на РФ.
Буданов про переговори
Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявляв, що Україна не збирається поступатися своїми територіями заради миру. За його словами, питання територіальної цілісності є принциповим і не може бути предметом торгів.
Також він підкреслював, що його головним завданням на переговорах є забезпечення стратегічної переваги України та створення умов, за яких Росія буде змушена прийняти справедливі умови завершення війни.
Крім того, стало відомо, що міжнародні партнери також посилюють позиції Києва. Зокрема, США знайшли додатковий важіль тиску на РФ у переговорному процесі, що може вплинути на подальшу риторику Кремля.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії треба закінчувати війну, оскільки агресор вичерпує свої ресурси та не зможе вічно витримувати такий темп протистояння.