Чи може війна завадити вступу України в ЄС: думка дипломата

Україна може вести переговори щодо вступу до Євросоюзу під час війни, але саме приєднання до блоку, скоріше за все, відбудеться після закінчення активних бойових дій.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати" .

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що війна не стане перешкодою, адже, на його думку, до моменту вступу в ЄС активні бойові дії, скоріше за все, завершаться.

"Війна нам точно не завадить. Але ми маємо закінчити війну до моменту формального вступу. Це означає, що ми можемо починати переговори, ніяких обмежень стосовно цього немає, але зараз в ЄС є такий консенсус, що ми маємо вступати вже після завершення війни. Але це достатньо логічно, бо процес вступу є тривалим і до цього часу війна повинна закінчитися", - сказав український дипломат у коментарі РБК-Україна.

Так, Кіпр був схожим прецедентом. Держава приєдналася до Євросоюзу, попри територіальний конфлікт з Туреччиною. Проте, як підкреслив Клімкін, на момент вступу до блоку на території Кіпру активні бойові дії не велись.

"Так, є прецеденти, але, якщо будуть активні бойові дії, то починати ратифікацію угоди про вступ, звичайно, буде складно, але я не бачу проблеми в цьому, бо поки ми дійдемо до ратифікації угоди про вступ, то активні бойові дії завершаться. Ми ж не можемо зробити це за якийсь дуже стислий період", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що членство України в ЄС та НАТО не повинно розглядатись як благодійність чи відкуп, адже це становить інтерес й для самої ж Європи.

Крім того, заступник голови ОП з міжнародної політики Андрій Сибіга зазначав, Україна хоче отримати "дорожню карту" для вступу в НАТО під час найближчого саміту в липні.

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