ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи може війна завадити вступу України в ЄС: думка дипломата

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 08:32
Чи може війна завадити вступу України в ЄС: думка дипломата Фото: екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Єлизавета Драбкіна

Україна може вести переговори щодо вступу до Євросоюзу під час війни, але саме приєднання до блоку, скоріше за все, відбудеться після закінчення активних бойових дій.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що війна не стане перешкодою, адже, на його думку, до моменту вступу в ЄС активні бойові дії, скоріше за все, завершаться.

"Війна нам точно не завадить. Але ми маємо закінчити війну до моменту формального вступу. Це означає, що ми можемо починати переговори, ніяких обмежень стосовно цього немає, але зараз в ЄС є такий консенсус, що ми маємо вступати вже після завершення війни. Але це достатньо логічно, бо процес вступу є тривалим і до цього часу війна повинна закінчитися", - сказав український дипломат у коментарі РБК-Україна.

Так, Кіпр був схожим прецедентом. Держава приєдналася до Євросоюзу, попри територіальний конфлікт з Туреччиною. Проте, як підкреслив Клімкін, на момент вступу до блоку на території Кіпру активні бойові дії не велись.

"Так, є прецеденти, але, якщо будуть активні бойові дії, то починати ратифікацію угоди про вступ, звичайно, буде складно, але я не бачу проблеми в цьому, бо поки ми дійдемо до ратифікації угоди про вступ, то активні бойові дії завершаться. Ми ж не можемо зробити це за якийсь дуже стислий період", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що членство України в ЄС та НАТО не повинно розглядатись як благодійність чи відкуп, адже це становить інтерес й для самої ж Європи.

Крім того, заступник голови ОП з міжнародної політики Андрій Сибіга зазначав, Україна хоче отримати "дорожню карту" для вступу в НАТО під час найближчого саміту в липні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Вступ в ЄС
NEWS
Контрнаступ ЗСУ. Що думають експерти про передумови та терміни
Контрнаступ ЗСУ. Що думають експерти про передумови та терміни
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати