Может ли война помешать вступлению Украины в ЕС: мнение дипломата

Украина может вести переговоры о вступлении в Евросоюз во время войны, но само присоединение к блоку, скорее всего, произойдет по окончании активных боевых действий.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще предстоит выполнить" .

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что война не станет препятствием, ведь, по его мнению, к моменту вступления в ЕС активные боевые действия, скорее всего, завершатся.

"Война нам точно не помешает. Но мы должны закончить войну до момента формального вступления. Это значит, что мы можем начинать переговоры, никаких ограничений по этому поводу нет, но сейчас в ЕС есть такой консенсус, что мы должны вступать уже после завершения войны. Но это достаточно логично, потому что процесс вступления длительный и к этому времени война должна закончиться", - сказал украинский дипломат в комментарии РБК-Украина.

Так, Кипр был похожим прецедентом. Государство присоединилось к Евросоюзу, несмотря на территориальный конфликт с Турцией. Однако, как подчеркнул Климкин, на момент вступления в блок на территории Кипра активные боевые действия не велись.

"Да, есть прецеденты, но если будут активные боевые действия, то начинать ратификацию соглашения о вступлении, конечно, будет сложно, но я не вижу проблемы в этом, потому что пока мы дойдем до ратификации соглашения о вступлении, то активные боевые действия завершатся. Мы ведь не можем сделать это за какой-то очень сжатый период", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что членство Украины в ЕС и НАТО не должно рассматриваться как благотворительность или откуп, ведь это представляет интерес и для самой Европы.

Кроме того, заместитель главы ОП по международной политике Андрей Сибига отмечал, что Украина хочет получить "дорожную карту" для вступления в НАТО во время ближайшего саммита в июле.

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