Україна хоче на саміті в липні отримати "дорожню карту" для вступу в НАТО

Україна під час найближчого саміту НАТО планує отримати документ з описом чіткого шляху інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови ОП з міжнародної політики Андрія Сибіги на зустрічі із журналістами.

"Ми чекаємо на юридичну реакцію НАТО на нашу заявку про вступ, документ, який вкаже нам прямий шлях до вступу, без зайвих процедурних кроків", - сказав Сибіга.

За його словами, у цьому документі не буде звичної риторики про "політику відчинених дверей", навпаки, він буде максимально конкретним. Щодо тимчасових рамок вступу до НАТО, то, за словами Сибіги, Україна, звичайно, хотіла б їх зафіксувати, але зробити це вкрай складно через те, що країна перебуває у стані масштабної війни з Росією.

Зауважимо найближчий саміт НАТО планується вже у липні цього року у Вільнюсі (Литва).