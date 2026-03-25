Чи може Україна розраховувати на нову воєнну допомогу від Ізраїлю: відповідь посла

Що каже посол

"Ізраїль надає суттєву допомогу Україні з першого дня війни, насамперед це гуманітарна допомога, але не тільки", - зазначив Бродський.

За його словами, ця підтримка стосується і захисту цивільного населення. Водночас посол підкреслив: всі дії відбуваються в межах певних обмежень, і вони нікуди не зникли.

Про "червоні лінії"

На питання журналіста, чи можуть "червоні лінії" - тобто обмеження на передачу зброї - змінитися з огляду на роль України в протидії Ірану та допомогу монархіям Затоки, посол відповів так:

"Розбиратися в тонкощах цих обмежень зараз немає сенсу, ми бачимо, як світ змінюється і ніщо не стоїть на місці".

Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів про діалог між країнами (інфографіка РБК-Україна)

При цьому Бродський додав, що контакти між країнами є, і діалог - зокрема між людьми, які займаються питаннями безпеки, - ведеться дуже активно.

Нагадаємо, нещодавно Київська область отримала від Посольства Ізраїлю та агенції МАШАВ понад 100 систем резервного живлення.

Обладнання призначено для забезпечення безперебійної роботи лікарень, шкіл, укриттів та пунктів зв'язку в умовах браку електроенергії.