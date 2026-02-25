Світло в школах і лікарнях: Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живлення

Київська область отримала партію систем енергоживлення від Посольства Ізраїлю та агенції МАШАВ. Обладнання допоможе забезпечити безперебійну роботу лікарень, шкіл та укриттів в умовах дефіциту електроенергії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз прес-служби Посольства Держави Ізраїль в Україні.

Крім гуманітарного напрямку, Ізраїль підтвердив свою позицію на міжнародній арені: 24 лютого країна проголосувала "ЗА" резолюцію Генасамблеї ООН щодо сталого миру в Україні.

Передача допомоги стала практичним результатом телефонної розмови міністрів закордонних справ Гідеона Саара та Андрія Сибіги, яка відбулася напередодні.

Церемонія передачі обладнання відбулася за участі голови Київської ОВА Миколи Калашника та заступниці голови місії Посольства Ізраїлю Міли Цур (фото: Посольство Держави Ізраїль в Україні)

Микола Калашник подякував партнерам, зазначивши, що ці портативні системи допоможуть підтримати мешканців області під час перебоїв зі світлом.

"Лікарні повинні безперервно працювати. Школи та укриття мають залишатися безпечними. Родини повинні мати змогу залишатися на зв’язку", - наголосила Міла Цур.

Церемонія передачі систем відбулася за участі голови Київської ОВА Миколи Калашника та заступниці голови місії Посольства Ізраїлю Міли Цур. За словами дипломатки, надання систем енергонезалежності є фундаментом, який дозволяє громадам вистояти.

