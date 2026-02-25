ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Світло в школах і лікарнях: Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живлення

Середа 25 лютого 2026 16:43
UA EN RU
Світло в школах і лікарнях: Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живлення Обладнання спрямують на підтримку критичної інфраструктури (фото: Посольство Держави Ізраїль в Україні)
Автор: Василина Копитко

Київська область отримала партію систем енергоживлення від Посольства Ізраїлю та агенції МАШАВ. Обладнання допоможе забезпечити безперебійну роботу лікарень, шкіл та укриттів в умовах дефіциту електроенергії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз прес-служби Посольства Держави Ізраїль в Україні.

Головне:

  • Гуманітарна допомога: Київська ОВА отримала понад 100 систем резервного живлення.
  • Співпраця: Передача відбулася після переговорів голів МЗС Ізраїлю та України щодо енергетичної підтримки.
  • Призначення: Обладнання спрямують на підтримку критичної інфраструктури та пунктів зв’язку.
  • Політичний контекст: Ізраїль підтримав резолюцію ООН "Підтримка сталого миру в Україні".

Безпека та зв'язок: куди спрямують допомогу

Церемонія передачі систем відбулася за участі голови Київської ОВА Миколи Калашника та заступниці голови місії Посольства Ізраїлю Міли Цур. За словами дипломатки, надання систем енергонезалежності є фундаментом, який дозволяє громадам вистояти.

"Лікарні повинні безперервно працювати. Школи та укриття мають залишатися безпечними. Родини повинні мати змогу залишатися на зв’язку", - наголосила Міла Цур.

Микола Калашник подякував партнерам, зазначивши, що ці портативні системи допоможуть підтримати мешканців області під час перебоїв зі світлом.

Світло в школах і лікарнях: Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живленняЦеремонія передачі обладнання відбулася за участі голови Київської ОВА Миколи Калашника та заступниці голови місії Посольства Ізраїлю Міли Цур (фото: Посольство Держави Ізраїль в Україні)

Дипломатична підтримка

Передача допомоги стала практичним результатом телефонної розмови міністрів закордонних справ Гідеона Саара та Андрія Сибіги, яка відбулася напередодні.

Крім гуманітарного напрямку, Ізраїль підтвердив свою позицію на міжнародній арені: 24 лютого країна проголосувала "ЗА" резолюцію Генасамблеї ООН щодо сталого миру в Україні.

