Может ли Украина рассчитывать на новую военную помощь от Израиля: ответ посла

13:30 25.03.2026 Ср
2 мин
Посол Израиля рассказал о помощи Украине. Сдвинутся ли "красные линии"?
aimg Милан Лелич aimg Елена Чупровская
Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Getty Images)

Израиль продолжает помогать Украине, но в рамках ограничений, которые до сих пор остаются в силе. При этом между двумя странами продолжается активный диалог на разных уровнях, в частности в сфере безопасности.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.

Что говорит посол

"Израиль оказывает существенную помощь Украине с первого дня войны, прежде всего это гуманитарная помощь, но не только", - отметил Бродский.

По его словам, эта поддержка касается и защиты гражданского населения. В то же время посол подчеркнул: все действия происходят в пределах определенных ограничений, и они никуда не исчезли.

О "красных линиях"

На вопрос журналиста, могут ли "красные линии" - то есть ограничения на передачу оружия - измениться, учитывая роль Украины в противодействии Ирану и помощь монархиям Залива, посол ответил так:

"Разбираться в тонкостях этих ограничений сейчас нет смысла, мы видим, как мир меняется и ничто не стоит на месте".

Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал о диалоге между странами (инфографика РБК-Украина)

При этом Бродский добавил, что контакты между странами есть, и диалог - в частности между людьми, которые занимаются вопросами безопасности, - ведется очень активно.

Напомним, недавно Киевская область получила от Посольства Израиля и агентства МАШАВ более 100 систем резервного питания.

Оборудование предназначено для обеспечения бесперебойной работы больниц, школ, укрытий и пунктов связи в условиях нехватки электроэнергии.

Напомним, Израиль инициировал проведение переговоров между премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Конкретное время для разговора до сих пор не согласовано - из-за плотного графика обоих лидеров.

Тема будущего разговора публично не раскрывается. Источник в Офисе президента Украины подтвердил, что именно израильская сторона пока не может определить удобное время, но отметил, что для Зеленского это не является проблемой.

