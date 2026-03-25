Может ли Украина рассчитывать на новую военную помощь от Израиля: ответ посла

Израиль продолжает помогать Украине, но в рамках ограничений, которые до сих пор остаются в силе. При этом между двумя странами продолжается активный диалог на разных уровнях, в частности в сфере безопасности.
Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.
"Израиль оказывает существенную помощь Украине с первого дня войны, прежде всего это гуманитарная помощь, но не только", - отметил Бродский.
По его словам, эта поддержка касается и защиты гражданского населения. В то же время посол подчеркнул: все действия происходят в пределах определенных ограничений, и они никуда не исчезли.
На вопрос журналиста, могут ли "красные линии" - то есть ограничения на передачу оружия - измениться, учитывая роль Украины в противодействии Ирану и помощь монархиям Залива, посол ответил так:
"Разбираться в тонкостях этих ограничений сейчас нет смысла, мы видим, как мир меняется и ничто не стоит на месте".
При этом Бродский добавил, что контакты между странами есть, и диалог - в частности между людьми, которые занимаются вопросами безопасности, - ведется очень активно.
Напомним, недавно Киевская область получила от Посольства Израиля и агентства МАШАВ более 100 систем резервного питания.
Оборудование предназначено для обеспечения бесперебойной работы больниц, школ, укрытий и пунктов связи в условиях нехватки электроэнергии.
Напомним, Израиль инициировал проведение переговоров между премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Конкретное время для разговора до сих пор не согласовано - из-за плотного графика обоих лидеров.
Тема будущего разговора публично не раскрывается. Источник в Офисе президента Украины подтвердил, что именно израильская сторона пока не может определить удобное время, но отметил, что для Зеленского это не является проблемой.