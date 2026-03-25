ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Чи готовий Ізраїль воювати проти Ірану без США, якщо Трамп "укладе угоду": відповідь посла

08:50 25.03.2026 Ср
3 хв
aimg Тетяна Степанова aimg Мілан Лєліч
Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Іраїль готовий воювати проти Ірану самостійно, якщо президент США Дональд Трамп "укладе угоду" з Тегераном.

Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна .

"Ізраїль буде готовий завершити цю операцію, коли досягне своїх цілей", - сказав Бродський.

Він зазначив, що цілі Ізраїлю не відрізняються від американських.

"Наші цілі можуть бути вужчими, ніж американські - але впевнений, що вони входять до переліку американських цілей. Тому різночитань немає, ми повністю координуємо наші дії з американцями", - додав посол.

Водночас, за його словами, якщо США вийдуть з війни, Ізраїль готовий продовжувати операцію самостійно.

"Ізраїль готовий робити все, щоб захистити свою безпеку і домогтися цілей. Ми це робили без Сполучених Штатів, ми це робили зі Сполученими Штатами, і ми будемо робити це після", - підкреслив Бродський.

Відповідаючи на питання, чи вірить він у те, що угода США з Іраном може бути укладена протягом п'яти днів, посол зазначив, що Ізраїль перебуває на постійному зв'язку зі Сполученими Штатами.

"Президент Трамп спілкується з прем'єр-міністром Нетаньяху регулярно, я впевнений, що він передає йому інформацію. Зараз передчасно говорити про угоду. Ми бачимо, що, з одного боку, Трамп публікує інформацію про угоду, що готується, з іншого боку, триває нарощування сил на Близькому Сході, тому це залишає всі можливості відкритими", - додав він.

Трамп хоче укласти угоду з Іраном

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після контактів з Іраном вирішив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни.

Він вважає, що між Вашингтоном і Тегераном відбулися "плідні та конструктивні переговори", які можуть привести до угоди найближчими днями.

Водночас іранські ЗМІ заперечують факт таких переговорів. У МЗС Ірану заявили, що США "намагаються виграти час" на тлі дипломатичних зусиль щодо деескалації.

За даними Reuters, США контактують зі спікером парламенту Ірану Мохаммадбагером Галібафом. Сам він ці повідомлення заперечив і заявив, що підтримує позицію верховного лідера країни.

23 березня Трамп також заявив, що Іран "дуже хоче укласти угоду" і це може статися протягом п’яти днів або раніше.

Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення війни, однак наголосив, що будь-яка угода має враховувати його ключові вимоги.

Сьогодні прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США передали Ірану мирний план, який складається з 15 пунктів, спрямований на припинення бойових дій на Близькому Сході.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран
Новини
Пряме попадання в житловий будинок: Росія атакувала Одеську область, є руйнування
Аналітика
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Кот, кореспондент РБК-Україна