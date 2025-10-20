Чи може Україна погодитися на умови росіян: що відповів Зеленський

"Я як президент кожного дня ухвалюю різні рішення і не боюсь цього. Просто є якісь речі, які ти не в праві робити. Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це. Вкладе якісь гроші, а все одно йому це не потрібно. Крим став перлиною? І там немає ніяких бойових дій. Ні, не став", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що для російського диктатора питання територій - лише спосіб показати видимість перемоги.

"Я вважаю, у нього складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно - це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни", - підкреслив президент.

Зеленський також зазначив, що саме тому питання гарантій безпеки для України завжди залишалося пріоритетом.

"Гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний "cease-fire" ( припинення вогню - ред.) та інші ініціативи президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський президент дає Путіну ще один шанс", - заявив Зеленський.