Может ли Украина согласиться на условия россиян: что ответил Зеленский

"Я как президент каждый день принимаю различные решения и не боюсь этого. Просто есть какие-то вещи, которые ты не в праве делать. Для чего Путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно. Крым стал жемчужиной? И там нет никаких боевых действий. Нет, не стал", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для российского диктатора вопрос территорий - лишь способ показать видимость победы.

"Я считаю, у него сложная история, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса. Но здесь есть момент. Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно - это такая система там в России, которая постоянно возвращается к войне", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что именно поэтому вопрос гарантий безопасности для Украины всегда оставался приоритетом.

"Гарантии безопасности всегда были для нас номер один. Я всегда это говорил. На определенном этапе я поддержал безусловный "cease-fire" (прекращение огня - ред.) и другие инициативы президента Трампа. Но мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский президент дает Путину еще один шанс", - заявил Зеленский.