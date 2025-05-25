Чи може РФ три дні поспіль масовано бити по Україні: що кажуть Повітряні сили

"Даних я не маю щодо наступних очей. Але рештою можна говорити, що все може відбутися. І хочеться все ж таки зауважити, що Сили оборони сьогодні застосовують усі максимально можливі методи", - сказав він.

Ігнат додав, що сьогодні ворожу атаку відбивали винищувачі різних типів, гелікоптери, вогневі групи, засоби РЕБ, Сили безпілотних систем, які теж нарощують спроможності щодо дронової ППО.

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко раніше повідомив, що в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні.