Может ли РФ три дня подряд массированно бить по Украине: что говорят Воздушные силы

"Данных я не имею относительно следующих глаз. Но в остальном можно говорить, что все может произойти. И хочется все же заметить, что Силы обороны сегодня применяют все максимально возможные методы", - сказал он.

Игнат добавил, что сегодня вражескую атаку отражали истребители различных типов, вертолеты, огневые группы, средства РЭБ, Силы беспилотных систем, которые тоже наращивают способности по дроновой ПВО.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко ранее сообщил, что в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине.