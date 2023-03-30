UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи може підтримка України з боку США послабнути після виборів: що думає Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після президентських виборів у США наступного року підтримка України продовжуватиметься, адже у зворотному випадку зруйнується світовий порядок та безпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час дискусії, організованої Chatham House.

"Як дипломати, ми повинні дивитися далі за горизонт. Я думаю, що це питання треба ставити по-іншому. Що, якщо США облишить підтримку України? Я не знаю, якихось хороших причин для цього. Бо це не лише про Україну, це про світовий порядок", - сказав Кулеба.

За його словами, у такому разі країни, які хочуть загарбати своїх сусідів, отримають поганий меседж. Вони побачать, що можна окупувати сусідню державу або спробувати це зробити. А такий підхід, зазначив міністр, зруйнує світову безпеку.

"Зі стратегічної перспективи, така підтримка продовжуватиметься. Ми приймемо будь-яку підтримку, не тільки від США", - наголосив глава МЗС.

Зазначимо, президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Кандидати від Республіканської партії, такі як Дональд Трамп, виступають проти підтримки України.

Нагадаємо, раніше група конгресменів-республіканців подала до Палати представників США резолюцію із закликом припинити військову допомогу Україні.

Проте американські сенатори запевнили, що більшість республіканців у Палаті представників ніяк не вплине на військову допомогу Україні.

Також ми писали, що, за словами прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, і демократи, і республіканці підтримують подальшу допомогу Україні.

До того ж, кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі підтримує продовження надання Штатами допомоги Україні у відбитті повномасштабного вторгнення РФ, оскільки це необхідно для запобігання світовій війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниСполучені Штати АмерикиВибори в СШАВійськова допомога