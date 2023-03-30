Чи може підтримка України з боку США послабнути після виборів: що думає Кулеба

Після президентських виборів у США наступного року підтримка України продовжуватиметься, адже у зворотному випадку зруйнується світовий порядок та безпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час дискусії, організованої Chatham House.
"Як дипломати, ми повинні дивитися далі за горизонт. Я думаю, що це питання треба ставити по-іншому. Що, якщо США облишить підтримку України? Я не знаю, якихось хороших причин для цього. Бо це не лише про Україну, це про світовий порядок", - сказав Кулеба.
За його словами, у такому разі країни, які хочуть загарбати своїх сусідів, отримають поганий меседж. Вони побачать, що можна окупувати сусідню державу або спробувати це зробити. А такий підхід, зазначив міністр, зруйнує світову безпеку.
"Зі стратегічної перспективи, така підтримка продовжуватиметься. Ми приймемо будь-яку підтримку, не тільки від США", - наголосив глава МЗС.
Зазначимо, президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Кандидати від Республіканської партії, такі як Дональд Трамп, виступають проти підтримки України.
Нагадаємо, раніше група конгресменів-республіканців подала до Палати представників США резолюцію із закликом припинити військову допомогу Україні.
Проте американські сенатори запевнили, що більшість республіканців у Палаті представників ніяк не вплине на військову допомогу Україні.
Також ми писали, що, за словами прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, і демократи, і республіканці підтримують подальшу допомогу Україні.
До того ж, кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі підтримує продовження надання Штатами допомоги Україні у відбитті повномасштабного вторгнення РФ, оскільки це необхідно для запобігання світовій війні.
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