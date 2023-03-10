Запобігання світовій війні. Кандидатка в президенти США від республіканців захищає підтримку України

Кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі підтримує продовження надання Штатами допомоги Україні у відбитті повномасштабного вторгнення РФ, оскільки це необхідно для запобігання світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У ході виступу на зовнішньополітичному форумі в Айові вона зазначила, що хоч Україна не є прямим союзником США, "у нас не було кращого союзника в Організації Об'єднаних Націй, ніж Україна".

Хейлі заявила, що поразка України може призвести до світової війни.

"Йдеться не про початок війни, а про її запобігання", - сказала кандидатка у президенти.

Вона також стверджує, що реакція США на війну в Україні може вплинути на розвиток інших міжнародних ситуацій, а саме, стурбованість з приводу напруженості у відносинах між Китаєм і Тайванем.

"Китай спостерігає за тим, що ми робимо для України. Вони стежать за тими, кого ми покарали. Вони дивляться, які інші країни приєднуються до нас. Якщо вони побачать, що ми залишаємося вірними щодо України з нашими союзниками, вони утримаються від Тайваню", - сказала Хейлі.

Зазначимо, що серед можливих кандидатів на пост глави держави у Штатах від Республіканської партії на виборах 2024 року з цього питання є розкол: одні, такі як губернатор Флориди Рон ДеСантіс, стверджують, що США надто залучені до підтримки зусиль України, а інші, як колишній держсекретар Майк Помпео стверджують, що США повинні надати максимальну допомогту.