Может ли поддержка Украины со стороны США ослабнуть после выборов: что думает Кулеба

После президентских выборов в США в следующем году поддержка Украины будет продолжаться, потому что в противном случае разрушится мировой порядок и безопасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в ходе дискуссии, организованной Chatham House.
"Как дипломаты, мы должны смотреть дальше горизонта. Я думаю, что этот вопрос нужно ставить по-другому. Что, если США прекратит поддержку Украины? Я не знаю, каких-то хороших причин для этого. Потому что это не только об Украине, это о мировом порядке, - сказал Кулеба.
По его словам, в таком случае страны, желающие захватить своих соседей, получат плохой месседж. Они увидят, что можно оккупировать соседнее государство или попытаться это сделать. А такой подход, отметил министр, разрушит мировую безопасность.
"Из стратегической перспективы такая поддержка будет продолжаться. Мы примем любую поддержку, не только от США", - подчеркнул глава МИД.
Отметим, что президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Кандидаты от Республиканской партии, такие как Дональд Трамп, выступают против поддержки Украины.
Напомним, ранее группа конгрессменов-республиканцев подала в Палату представителей США резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине.
Однако американские сенаторы заверили, что большинство республиканцев в Палате представителей никак не повлияет на военную помощь Украине.
Также мы писали, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер , и демократы, и республиканцы поддерживают дальнейшую помощь Украине.
К тому же кандидатка в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддерживает продолжение предоставления Штатами помощи Украине в отражении полномасштабного вторжения РФ, поскольку это необходимо для предотвращения мировой войны.
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