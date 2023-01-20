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Чи зменшиться допомога Україні з приходом республіканців: відповідь сенаторів США

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Київ, П'ятниця 20 січня 2023 20:04
Чи зменшиться допомога Україні з приходом республіканців: відповідь сенаторів США Фото: американські сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь та Шелдон Вайтхаус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Під час останніх виборів у Палату представників Конгресу США більшість зайняли Республіканці, проте це не вплине на рівень американської допомоги для України.

Про це на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявили американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь.

На запитання чи може нова республіканська більшість у Палаті представників США зменшити допомогу Україні американські сенатори заявили, що жодних обмежень в допомозі Україні в зв'язку з приходом республіканської більшості не буде.

"Кевін МакКарті (конгресмен-республіканець, спікер Палати представників США, - ред.) сказав: жодних чеків з відкритою сумою (для України, – ред.) Це має сенс. Ми не просимо про такі чеки, ми просимо про військову допомогу для України, щоб виконати завдання витіснення російських військ з України", - сказав член Республіканської партії Ліндсі Грем.

Також Грем додав, що Республіканська партія США не покине Україну.

"Ми не просимо про чек із відкритою сумою, ми хочемо великий чек. Ми хочемо підзвітності та нагляду з українського боку. І аудит показав, що не було жодних розкрадань, крадіжки, втрати спорядження, все використовується українцями дуже ефективно, настільки ефективно, що це перевершило очікування наших військових", - заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що зараз Україна разом з США розробляє план з ведення війни, що Росія розпочала на українській території.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

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