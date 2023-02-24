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І демократи, і республіканці надалі підтримують Україну, - Білий дім

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П'ятниця 24 лютого 2023 06:17
І демократи, і республіканці надалі підтримують Україну, - Білий дім Фото: Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Демократи та республіканці в американському Конгресі демонструють спільну підтримку подальшої допомоги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Коли справа доходить до питання допомоги Україні, я думаю тут, напевно, треба сказати, що ми бачимо двопартійну підтримку", - вказала спікер.

Жан-П'єр зазначила, що цього тижня конгресмени від Республіканської партії відвідували Київ, де зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським, запевнивши у своїй підтримці.

"Американці знають, про що тут мовиться. Вони розуміють, що на карту поставлена свобода, вони розуміють, що на карту поставлена демократія, і вони розуміють роль, яку ми відіграємо як держава в глобальному контексті", - додала представниця Білого дому.

Нагадаємо, 24 лютого США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів.

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