UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Чи може каблучка бути інвестицією? Експерт сказав, яке золото принесе гроші

Фото: чи варто інвестувати в ювелірку (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Купувати золоті прикраси як заощадження - невигідно. Ви багато втратите при продажу, тому для інвестицій краще обирати банківське золото.

Про це РБК-Україна розповів засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак.

Читайте також: Забудьте про готівку: де зберігати гроші, щоб їх не "з’їла" інфляція

Чому ювелірні вироби втрачають вартість

За словами фахівця, інвестуючи в прикраси, ви втрачаєте гроші. На це є декілька причин:

  • Склад металу. Ювелірне золото - це не чистий банківський метал, а сплав із домішками. Наприклад, у популярній 585-й пробі міститься лише 57% золота, решта - інші метали.
  • Податкове навантаження. При купівлі виробу споживач сплачує ПДВ, проте при продажу цей податок не повертається у вартість.
  • Доплата за бренд. У ціну прикраси закладена вартість ювелірної роботи та націнка бренду, які нівелюються, якщо здавати виріб.

"Тобто купивши золото в ювелірному виробі, ви втрачаєте, коли продаєте", - пояснив експерт.

Яка альтернатива прикрасам

Тим, хто бажає інвестувати саме в дорогоцінні метали, фахівець радить обирати банківські інструменти, де вартість максимально наближена до ціни чистого золота.

"Краще купувати якісь золоті монети чи щось таке", - підсумував він.

Нагадаємо, ціни на золото на світових ринках традиційно зростають у періоди економічної нестабільності. Інвестори продають ризиковані активи і масово скуповують золото, щоб зберегти гроші. Через цей ажіотаж ціна на нього і злітає.

Читайте також:

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс золотаФінанси