Головна » Бізнес » Економіка

Золото і срібло пішли "на дно" після історичних рекордів: що відбувається на ринках

П'ятниця 30 січня 2026 17:47
UA EN RU
Золото і срібло пішли "на дно" після історичних рекордів: що відбувається на ринках Фото: тільки вчора вартість золота була рекордною (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Ціни на золото, срібло та мідь в п'ятницю, 30 січня, впали після досягнення рекордних максимумів цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що це відбувається через те, що інвестори почали фіксувати прибутки, оскільки надії на агресивне зниження процентних ставок у США почали зникати, а долар стабілізувався.

Сьогодні президент США Дональд Трамп висунув Кевіна Варша на посаду голови Федеральної резервної системи США. Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно інших валют, зміцнився на тлі очікувань щодо цього призначення.

Зміцнення американської валюти

Підвищення курсу американської валюти робить метали, ціна яких встановлюється в доларах, дорожчими для власників інших валют, що може негативно позначитися на попиті. Ця залежність використовується фондами, які торгують на основі сигналів купівлі та продажу, отриманих за допомогою числових моделей.

В результаті золото подешевшало на 4,7% до 5143,40 доларів за унцію, а срібло втратило 11% і впало до 103,40 доларів. Це відбулося після того, як вони вчора досягли рекордних значень у 5594,80 доларів і 121,60 доларів за унцію відповідно.

"Дорогоцінні метали відкрили для себе гравітацію. Це жорстоко, але спекулянтам нагадали, що це двосторонні ринки", - сказав незалежний аналітик Росс Норман.

Мідь теж падає в ціні

Мідь, яка в четвер досягла рекордного рівня 14 527,50 доларів за метричну тонну, подешевшала на 1,1% до 13 465 доларів.

"Ціни, ймовірно, залишатимуться високими та нестабільними, оскільки кошти продовжують надходити на цей відносно невеликий і зараз дуже переповнений ринок", - вважає аналітик Macquarie Еліс Фокс.

Трейдери очікують подальшого падіння цін на мідь, алюміній та інші промислові метали, що котируються на біржах, напередодні святкування китайського Нового року 16 лютого. Китай, який є найбільшим споживачем металів, закриється на тиждень.

Нагадаємо, ще 28 січня ціна на золото була на рівні понад 5200 доларів за унцію. Зростання тривало на тлі ослаблення долара США та відтоку інвесторів із суверенних облігацій і валют, оскільки вони зараз більше вкладаються у дорогоцінні метали.

