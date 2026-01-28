ua en ru
Золото встановило новий історичний рекорд: скільки коштує

Середа 28 січня 2026 10:26
UA EN RU
Золото встановило новий історичний рекорд: скільки коштує Фото: золото встановило новий історичний рекорд (flickr com National)
Автор: Ірина Глухова

У середу, 28 січня, ціна на золото підскочила до рекордного рівня - понад 5200 доларів за унцію. Зростання триває на тлі ослаблення долара США та відтоку інвесторів із суверенних облігацій і валют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ціни на метали

"У середу ціна на злитки зросла на 1,3%, тоді як за попередню сесію вона зросла на 3,4%, що стало найбільшим одноденним приростом з квітня", - пише Bloomberg.

Тим часом ціна на срібло зросла майже на 3%, закрившись на рекордно високому рівні понад 117 доларів за унцію, досягнутому в понеділок.

За даними видання, ціна на золото зросла на 1,1% до 5 234,64 долара за унцію. Срібло піднялося на 2,5% до 114,92 долара. Платина та паладій також зросли в ціні.

Що впливає

Зростання вартості дорогоцінних металів відбувається на тлі ослаблення долара США, підвищених геополітичних ризиків та відтоку інвесторів із валют і державних облігацій.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує падіння долара, який опустився до найнижчого рівня майже за чотири роки, зазначивши, що коливання курсу є нормальними.

Індекс долара США у вівторок знизився на 1,1%, що стало найбільшим одноденним падінням з квітня. Це зробило золото та інші метали дешевшими для покупців з інших країн і додатково підтримало попит.

З початку року ціна золота зросла більш ніж на 20% і вперше цього тижня перевищила позначку у 5000 доларів за унцію. Срібло за той самий період подорожчало більш ніж на 50%.

Серед інших чинників зростання - активні закупівлі з боку центральних банків, приплив коштів у біржові фонди, забезпечені золотом, а також підвищені очікування трейдерів щодо подальшого зростання цін.


Зростання ціни на метали

Нагадаємо, 20 січня вартість золота вперше в історії перевищила рівень 4700 доларів за унцію (151,1 долара за грам), тоді як срібло залишалося трохи нижче свого рекордного показника.

Вже 23 січня золото оновило черговий історичний максимум, а срібло й платина продовжили зростання цін і також досягли рекордних рівнів.

Підвищенню вартості дорогоцінних металів сприяло падіння довіри до американських активів на тлі геополітичної напруженості та економічної невизначеності.

