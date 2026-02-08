RU

Может ли кольцо быть инвестицией? Эксперт сказал, какое золото принесет деньги

Фото: стоит ли инвестировать в ювелирку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Покупать золотые украшения в качестве сбережений - невыгодно. Вы много потеряете при продаже, поэтому для инвестиций лучше выбирать банковское золото.

Об этом РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Почему ювелирные изделия теряют стоимость

По словам специалиста, инвестируя в украшения, вы теряете деньги. На это есть несколько причин:

  • Состав металла. Ювелирное золото - это не чистый банковский металл, а сплав с примесями. Например, в популярной 585-й пробе содержится лишь 57% золота, остальное - другие металлы.
  • Налоговая нагрузка. При покупке изделия потребитель платит НДС, однако при продаже этот налог не возвращается в стоимость.
  • Доплата за бренд. В цену украшения заложена стоимость ювелирной работы и наценка бренда, которые нивелируются, если сдавать изделие.

"То есть купив золото в ювелирном изделии, вы теряете, когда продаете", - пояснил эксперт.

Какая альтернатива украшениям

Тем, кто желает инвестировать именно в драгоценные металлы, специалист советует выбирать банковские инструменты, где стоимость максимально приближена к цене чистого золота.

"Лучше покупать какие-то золотые монеты или что-то такое", - подытожил он.

 

Напомним, цены на золото на мировых рынках традиционно растут в периоды экономической нестабильности. Инвесторы продают рискованные активы и массово скупают золото, чтобы сохранить деньги. Из-за этого ажиотажа цена на него и взлетает.

