Может ли кольцо быть инвестицией? Эксперт сказал, какое золото принесет деньги

Покупать золотые украшения в качестве сбережений - невыгодно. Вы много потеряете при продаже, поэтому для инвестиций лучше выбирать банковское золото.
Об этом РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.
Читайте также: Забудьте о наличных: где хранить деньги, чтобы их не "съела" инфляция
По словам специалиста, инвестируя в украшения, вы теряете деньги. На это есть несколько причин:
"То есть купив золото в ювелирном изделии, вы теряете, когда продаете", - пояснил эксперт.
Тем, кто желает инвестировать именно в драгоценные металлы, специалист советует выбирать банковские инструменты, где стоимость максимально приближена к цене чистого золота.
"Лучше покупать какие-то золотые монеты или что-то такое", - подытожил он.
Напомним, цены на золото на мировых рынках традиционно растут в периоды экономической нестабильности. Инвесторы продают рискованные активы и массово скупают золото, чтобы сохранить деньги. Из-за этого ажиотажа цена на него и взлетает.
Читайте также: