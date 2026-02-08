Может ли кольцо быть инвестицией? Эксперт сказал, какое золото принесет деньги

Почему ювелирные изделия теряют стоимость

По словам специалиста, инвестируя в украшения, вы теряете деньги. На это есть несколько причин:

Состав металла . Ювелирное золото - это не чистый банковский металл, а сплав с примесями. Например, в популярной 585-й пробе содержится лишь 57% золота, остальное - другие металлы.

. Ювелирное золото - это не чистый банковский металл, а сплав с примесями. Например, в популярной 585-й пробе содержится лишь 57% золота, остальное - другие металлы. Налоговая нагрузка. При покупке изделия потребитель платит НДС, однако при продаже этот налог не возвращается в стоимость.

При покупке изделия потребитель платит НДС, однако при продаже этот налог не возвращается в стоимость. Доплата за бренд. В цену украшения заложена стоимость ювелирной работы и наценка бренда, которые нивелируются, если сдавать изделие.

"То есть купив золото в ювелирном изделии, вы теряете, когда продаете", - пояснил эксперт.

Какая альтернатива украшениям

Тем, кто желает инвестировать именно в драгоценные металлы, специалист советует выбирать банковские инструменты, где стоимость максимально приближена к цене чистого золота.

"Лучше покупать какие-то золотые монеты или что-то такое", - подытожил он.