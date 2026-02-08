ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Может ли кольцо быть инвестицией? Эксперт сказал, какое золото принесет деньги

Киев, Воскресенье 08 февраля 2026 09:30
UA EN RU
Может ли кольцо быть инвестицией? Эксперт сказал, какое золото принесет деньги Фото: стоит ли инвестировать в ювелирку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Покупать золотые украшения в качестве сбережений - невыгодно. Вы много потеряете при продаже, поэтому для инвестиций лучше выбирать банковское золото.

Об этом РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Читайте также: Забудьте о наличных: где хранить деньги, чтобы их не "съела" инфляция

Почему ювелирные изделия теряют стоимость

По словам специалиста, инвестируя в украшения, вы теряете деньги. На это есть несколько причин:

  • Состав металла. Ювелирное золото - это не чистый банковский металл, а сплав с примесями. Например, в популярной 585-й пробе содержится лишь 57% золота, остальное - другие металлы.
  • Налоговая нагрузка. При покупке изделия потребитель платит НДС, однако при продаже этот налог не возвращается в стоимость.
  • Доплата за бренд. В цену украшения заложена стоимость ювелирной работы и наценка бренда, которые нивелируются, если сдавать изделие.

"То есть купив золото в ювелирном изделии, вы теряете, когда продаете", - пояснил эксперт.

Какая альтернатива украшениям

Тем, кто желает инвестировать именно в драгоценные металлы, специалист советует выбирать банковские инструменты, где стоимость максимально приближена к цене чистого золота.

"Лучше покупать какие-то золотые монеты или что-то такое", - подытожил он.

Напомним, цены на золото на мировых рынках традиционно растут в периоды экономической нестабильности. Инвесторы продают рискованные активы и массово скупают золото, чтобы сохранить деньги. Из-за этого ажиотажа цена на него и взлетает.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс золота Финансы
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ