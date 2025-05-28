Чи має Україна ще ракети для Patriot після масованих атак: відповідь Зеленського

Україна має ще зенітні ракети для систем ППО Patriot. Їх використовують обережно - для збиття найскладніших цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.

"Ракети для Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - сказав президент.

Щодо додаткових систем Patriot, то Зеленський наголосив, що Україна наближається до " деяких рішень", але не розкрив деталі.

" Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО ми вже зовсім близько", - додав глава держави.