Чи має Україна ще ракети для Patriot після масованих атак: відповідь Зеленського
Україна має ще зенітні ракети для систем ППО Patriot. Їх використовують обережно - для збиття найскладніших цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.
"Ракети для Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - сказав президент.
Щодо додаткових систем Patriot, то Зеленський наголосив, що Україна наближається до "деяких рішень", але не розкрив деталі.
"Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО ми вже зовсім близько", - додав глава держави.
Системи Patriot для України
Нагадаємо, що під час повномасштабної війни Україна отримала від партнерів новітній зенітно-ракетний комплекс Patriot. Україна отримала першу систему протиповітряної оборони Patriot навесні 2023 року.
Влітку 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 Patriot, щоб повністю закрити небо.
Також Зеленський говорив, що Україна готова купити у США зброю та системи ППО на суму 30-50 млрд доларів. Зокрема, йдеться про системи Patriot або отримання ліцензії на їх виробництво. Пізніше він дав доручення отримати від США згоду щодо Patriot.
Також західні ЗМІ повідомляли, що США нібито схвалили передачу Україні ракет із Німеччини, включаючи ракети для Patriot.
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