Есть ли у Украины еще ракеты для Patriot после массированных атак: ответ Зеленского

У Украины есть еще зенитные ракеты для систем ПВО Patriot. Их используют осторожно - для сбивания самых сложных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

"Ракеты для Patriot мы используем, как и использовали, осторожно. Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают", - сказал президент.

Относительно дополнительных систем Patriot, то Зеленский отметил, что Украина приближается к " некоторым решениям", но не раскрыл детали.

" Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО мы уже совсем близко", - добавил глава государства.