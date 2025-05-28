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Есть ли у Украины еще ракеты для Patriot после массированных атак: ответ Зеленского

Киев, Среда 28 мая 2025 10:03
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Есть ли у Украины еще ракеты для Patriot после массированных атак: ответ Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (пресс-служба Офиса президента)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

У Украины есть еще зенитные ракеты для систем ПВО Patriot. Их используют осторожно - для сбивания самых сложных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

"Ракеты для Patriot мы используем, как и использовали, осторожно. Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают", - сказал президент.

Относительно дополнительных систем Patriot, то Зеленский отметил, что Украина приближается к "некоторым решениям", но не раскрыл детали.

"Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО мы уже совсем близко", - добавил глава государства.

Системы Patriot для Украины

Напомним, что во время полномасштабной войны Украина получила от партнеров новейший зенитно-ракетный комплекс Patriot. Украина получила первую систему противовоздушной обороны Patriot весной 2023 года.

Летом 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

Также Зеленский говорил, что Украина готова купить у США оружие и системы ПВО на сумму 30-50 млрд долларов. В частности, речь идет о системах Patriot или получении лицензии на их производство. Позже он дал поручение получить от США согласие по Patriot.

Также западные СМИ сообщали, что США якобы одобрили передачу Украине ракет из Германии, включая ракеты для Patriot.

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