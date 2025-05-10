США схвалили передачу Україні ракет із Німеччини, зокрема й для Patriot, - NYT

Сполучені Штати Америки схвалили передачу ракет із Німеччини в Україну. Йдеться про понад дві сотні одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

У п'ятницю представник Конгресу США заявив, що країна схвалила, щоб Німеччина передала Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для системи ППО Patriot.

"Критично необхідна зброя виробляється в Сполучених Штатах і не може бути експортована - навіть якщо нею володіє інша країна - без схвалення американського уряду", - додало видання.

Також важливо зазначити, що раніше Україні передавали ракети для HIMARS та іншої артилерії. Однак виходячи зі слів джерела NYT, зараз йдеться про 125 "далекобійних ракет".

Це означає, що ці ракети, які запускаються (як правило, з РСЗВ HIMARS або M270), ймовірно, мають більшу дальність ураження. У випадку з HIMARS, межа цієї установки - 300 миль (480 км).