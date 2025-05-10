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США схвалили передачу Україні ракет із Німеччини, зокрема й для Patriot, - NYT

Субота 10 травня 2025 22:14
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США схвалили передачу Україні ракет із Німеччини, зокрема й для Patriot, - NYT Фото: без дозволу США Німеччина не може передати Україні ці ракети (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати Америки схвалили передачу ракет із Німеччини в Україну. Йдеться про понад дві сотні одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У п'ятницю представник Конгресу США заявив, що країна схвалила, щоб Німеччина передала Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для системи ППО Patriot.

"Критично необхідна зброя виробляється в Сполучених Штатах і не може бути експортована - навіть якщо нею володіє інша країна - без схвалення американського уряду", - додало видання.

Також важливо зазначити, що раніше Україні передавали ракети для HIMARS та іншої артилерії. Однак виходячи зі слів джерела NYT, зараз йдеться про 125 "далекобійних ракет".

Це означає, що ці ракети, які запускаються (як правило, з РСЗВ HIMARS або M270), ймовірно, мають більшу дальність ураження. У випадку з HIMARS, межа цієї установки - 300 миль (480 км).

Допомога США Україні

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що Держдепартамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї Україні. Сума контракту становила 50 млн доларів або навіть більше. Таким чином, цей анонс говорив про перший продаж зброї, який схвалила адміністрація президента США Дональда Трампа. Після повернення в Білий дім у Трампа не бачили нову військову допомогу Україні.

Крім того, трохи більше тижня тому Держдепартамент США схвалив пакет з отримання та підтримки винищувачів F-16 для України. Його вартість становить 310 млн доларів.

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