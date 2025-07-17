Чи існує загроза обвалення фронту? У ЦПД розставили крапки над "і"

"Попри всі гучні заяви російських пропагандистів, станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. У росіян не вийшов прорив, який вони планували на Сході та у Сумській області", - написав Коваленко.

Він додав, що фронт сьогодні насичений дронами, а військовим доводиться долати великі дистанції до лінії бойового зіткнення пішки, оскільки мотоциклів на всіх не вистачає, а техніка стала легкою мішенню.

"Тому заяви про здатність "обвалити фронт" від росіян доволі сумнівні і вони існують в інформаційному просторі. Звісно, все це не скасовує того, що на фронті складні бої і дуже важко", - пояснив керівник ЦПД.