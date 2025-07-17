Чи існує загроза обвалення фронту? У ЦПД розставили крапки над "і"

Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення стабілізована, попри важкі бої. Ворогу не вдалось прорватись на Сході та Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
"Попри всі гучні заяви російських пропагандистів, станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. У росіян не вийшов прорив, який вони планували на Сході та у Сумській області", - написав Коваленко.
Він додав, що фронт сьогодні насичений дронами, а військовим доводиться долати великі дистанції до лінії бойового зіткнення пішки, оскільки мотоциклів на всіх не вистачає, а техніка стала легкою мішенню.
"Тому заяви про здатність "обвалити фронт" від росіян доволі сумнівні і вони існують в інформаційному просторі. Звісно, все це не скасовує того, що на фронті складні бої і дуже важко", - пояснив керівник ЦПД.
Протягом минулої доби, 16 липня, як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найбільше ворог намагався тиснути на Покровському й Лиманському напрямках.
Тим часом, за словами речника оперативно-тактичного угрупування (ОТГ) "Харків" Павла Шамшина, окупанти хочуть навести понтонні переправи для бронетехніки через річку Оскіл з метою штурму чи оточення Куп'янська.
Окремо варто додати, що станом на сьогодні втрати Російської Федерації (РФ) від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,038 млн одиниць живої сили
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