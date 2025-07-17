Существует ли угроза обрушения фронта? В ЦПД расставили точки над "і"

По состоянию на сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения стабилизирована, несмотря на тяжелые бои. Врагу не удалось прорваться на Востоке и Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
"Несмотря на все громкие заявления российских пропагандистов, по состоянию на сейчас есть стабилизация линии боевого соприкосновения. У россиян не получился прорыв, который они планировали на Востоке и в Сумской области", - написал Коваленко.
Он добавил, что фронт сегодня насыщен дронами, а военным приходится преодолевать большие дистанции до линии боевого соприкосновения пешком, поскольку мотоциклов на всех не хватает, а техника стала легкой мишенью.
"Поэтому заявления о способности "обвалить фронт" от россиян довольно сомнительны и они существуют в информационном пространстве. Конечно, все это не отменяет того, что на фронте сложные бои и очень трудно", - пояснил руководитель ЦПИ.
За прошедшие сутки, 16 июля, как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте состоялось 160 боевых столкновений. Больше всего враг пытался давить на Покровском и Лиманском направлениях.
Между тем, по словам представителя оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Павла Шамшина, оккупанты хотят навести понтонные переправы для бронетехники через реку Оскол с целью штурма или окружения Купянска.
Отдельно стоит добавить, что на сегодня потери Российской Федерации (РФ) с начала полномасштабного вторжения превысили 1,038 млн единиц живой силы
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