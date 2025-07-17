Существует ли угроза обрушения фронта? В ЦПД расставили точки над "і"

"Несмотря на все громкие заявления российских пропагандистов, по состоянию на сейчас есть стабилизация линии боевого соприкосновения. У россиян не получился прорыв, который они планировали на Востоке и в Сумской области", - написал Коваленко.

Он добавил, что фронт сегодня насыщен дронами, а военным приходится преодолевать большие дистанции до линии боевого соприкосновения пешком, поскольку мотоциклов на всех не хватает, а техника стала легкой мишенью.

"Поэтому заявления о способности "обвалить фронт" от россиян довольно сомнительны и они существуют в информационном пространстве. Конечно, все это не отменяет того, что на фронте сложные бои и очень трудно", - пояснил руководитель ЦПИ.