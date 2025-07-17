РФ втратила за добу майже 1200 солдатів та десятки артсистем: Генштаб оновив дані

Росіяни за минулу добу, з 16 на 17 липня, втратили у боях проти України ще 1190 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 154 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 16 липня, на фронті було зафіксовано 112 бойових зіткнень. Фактично третина з усіх боїв - відбулися на Покровському напрямку.

Як поінформували у Генштабі, атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

Детальніше про звіт щодо ситуації на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.