Чи існує загроза наступу Росії на нових напрямках: відповідь Юсова

Росіяни продовжують окремі наступальні дії майже по всій лінії фронту. Водночас про нові потужні наступи ворога мова не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Юсов нагадав, що Сили оборони відбили та зламали плани ворога під час його наступу у Харківській області. Це, своєю чергою, також вплинуло на ситуацію у Сумській області.

"Тим не менше, переважним завданням саме цих дій ворога є відтягування українських сил і засобів, а ключовим завданням є український Донбас. Саме там продовжуються ключові й найбільш героїчні, а також драматичні події. Тому угруповання ворога достатньо чисельне, проте воно не змінювалось останнім часом настільки, щоб говорити про нові потужні наступи на нових напрямках", - додав він.

Ситуація на фронті

Як розповідав Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби, 18 липня, на лінії зіткнення відбулось 130 боїв. Водночас Покровський та Торецький напрямки залишаються найбільш активними на фронті.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назара Волошина, попри те, що Покровський нгапрямок залишається одним із найгарячіших, останнім часом ворог дещо зменшив наступальні дії на ньому.

Тим часом президент Володимир Зеленський припустив, що Україна може закінчити гарячу стадію війни до кінця року.