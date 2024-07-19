Росіяни зменишили наступальні дії на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Цей напрямок (Покровський - ред.) і надалі залишається таким, яким і був - найгарячішим, однак ворог дещо зменшив свій наступальний акцент і потенціал, адже Сили оборони його призупиняють, дають адекватну відповідь ворогу, тому за минулу добу наші захисники відбили там 27 ворожих атак. Попередньої доби було 26 ворожих атак", - розповів Волошин.

За словами речника, ворог штурмував в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Зокрема залучав до бою авіацію.

Волошин також розповів, що втрати ворога на напрямку є чималими. Лише за минулу добу було знищено більше 200 терористів, кілька броньованих машин, артилерійські системи й не тільки.

Протягом минулих тижнів, як відзначив речник, на Покровському напрямку фіксувалось майже до 50 штурмів на добу.

Ситуація на фронті

Вчора, 18 липня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), відбулось 130 бойових зіткнень на лінії фронту. Водночас найактивнішими ділянками залишаються Торецький та Покровський напрямки.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може закінчити гарячу стадію війни. Можливо й те, що це може статися до кінця 2024 року.