Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця року, - Зеленський

"Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані, і будемо іти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно", - сказав він.



При цьому Зеленський підкреслив, що цей план має бути спільним із партнерами, хоча "це залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни". За його словами, партнери мають тиснути на Росію, "щоб РФ погодилася сідати і думати про закінчення війни".



"Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання і дипломатичне", - сказав він.

Зеленський додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.