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Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця року, - Зеленський

Україна, П'ятниця 19 липня 2024 12:31
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Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця року, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Україна може закінчити гарячу стадію війни. Не виключено, що це може статися до кінця 2024 року.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ВВС.

"Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані, і будемо іти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно", - сказав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що цей план має бути спільним із партнерами, хоча "це залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни". За його словами, партнери мають тиснути на Росію, "щоб РФ погодилася сідати і думати про закінчення війни".

"Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання і дипломатичне", - сказав він.

Зеленський додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

Що говорив Зеленський про закінчення війни

У лютому президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна в Україні закінчиться, коли світ усвідомлює, що російський диктатор Володимир Путін є серйозною загрозою для його існування.

Водночас, у грудні минулого року, відповідаючи на запитання, чи варто чекати на закінчення війни у ​​2024 році, Зеленський говорив, що ніхто, навіть командири, не знає відповіді, чи закінчиться війна Росії проти України цього року.

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