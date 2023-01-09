Хочуть приховати реальні втрати? РФ не публікуватиме списки загиблих у ПТУ Макіївки

Росія не публікуватиме списки загиблих російських військових внаслідок удару по ПТУ у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Відомо, що внаслідок обстрілу загинуло 89 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю військового комісара РФ.
"Списки ніякі публікуватись не будуть. Вся наявна інформація у військових комісаріатах доводиться персонально членам сімей військовослужбовців - або при зверненні, або, по ряду військовослужбовців, проводиться оповіщення персонально співробітниками військових комісаріатів", - заявив військовий комісар області Самарської Олексій Вдовін.
Він наголосив, що списки загиблих не можна публікувати, оскільки даними нібито зможуть скористатися "іноземні розвідки".
"По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів родичів військовослужбовців. Категорично заборонено", - додав комісар.
Нагадаємо, що в ніч на 1 січня 2023 року по російській базі у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області було завдано удару.
Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули 89 російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.
А саме у Страткомі ЗСУ повідомляли, що у Макіївці знищено близько 400 російських військових, у тому числі й мобілізованих. Тим часом світові ЗМІ називають інцидент у Макіївці як одну із найбільших втрат РФ з початку війни.
За словами начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ генерал-лейтенанта Сергія Севрюка, основною причиною удару по Макіївці було "використання особовим складом телефонів у зоні досяжності засобів ураження противника".
При цьому у ЗСУ назвали версію окупантів про телефони "смішний" і пояснили, що насправді загарбники просто не змогли потай розмістити мобілізованих, а українські військові встановили мету.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.