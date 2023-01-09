Хочуть приховати реальні втрати? РФ не публікуватиме списки загиблих у ПТУ Макіївки

Росія не публікуватиме списки загиблих російських військових внаслідок удару по ПТУ у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Відомо, що внаслідок обстрілу загинуло 89 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю військового комісара РФ.

"Списки ніякі публікуватись не будуть. Вся наявна інформація у військових комісаріатах доводиться персонально членам сімей військовослужбовців - або при зверненні, або, по ряду військовослужбовців, проводиться оповіщення персонально співробітниками військових комісаріатів", - заявив військовий комісар області Самарської Олексій Вдовін.

Він наголосив, що списки загиблих не можна публікувати, оскільки даними нібито зможуть скористатися "іноземні розвідки".

"По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів родичів військовослужбовців. Категорично заборонено", - додав комісар.

Нагадаємо, що в ніч на 1 січня 2023 року по російській базі у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області було завдано удару.

Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули 89 російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.

А саме у Страткомі ЗСУ повідомляли, що у Макіївці знищено близько 400 російських військових, у тому числі й мобілізованих. Тим часом світові ЗМІ називають інцидент у Макіївці як одну із найбільших втрат РФ з початку війни.

За словами начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ генерал-лейтенанта Сергія Севрюка, основною причиною удару по Макіївці було "використання особовим складом телефонів у зоні досяжності засобів ураження противника".

При цьому у ЗСУ назвали версію окупантів про телефони "смішний" і пояснили, що насправді загарбники просто не змогли потай розмістити мобілізованих, а українські військові встановили мету.

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