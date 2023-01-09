ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хочуть приховати реальні втрати? РФ не публікуватиме списки загиблих у ПТУ Макіївки

Новость на русском →
Понеділок 09 січня 2023 22:29
Хочуть приховати реальні втрати? РФ не публікуватиме списки загиблих у ПТУ Макіївки Фото: зруйноване ПТУ у Макіївці з мобілізованими росіянами (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Валерія Поліщук

Росія не публікуватиме списки загиблих російських військових внаслідок удару по ПТУ у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Відомо, що внаслідок обстрілу загинуло 89 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю військового комісара РФ.

"Списки ніякі публікуватись не будуть. Вся наявна інформація у військових комісаріатах доводиться персонально членам сімей військовослужбовців - або при зверненні, або, по ряду військовослужбовців, проводиться оповіщення персонально співробітниками військових комісаріатів", - заявив військовий комісар області Самарської Олексій Вдовін.

Він наголосив, що списки загиблих не можна публікувати, оскільки даними нібито зможуть скористатися "іноземні розвідки".

"По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів родичів військовослужбовців. Категорично заборонено", - додав комісар.

Нагадаємо, що в ніч на 1 січня 2023 року по російській базі у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області було завдано удару.

Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули 89 російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.

А саме у Страткомі ЗСУ повідомляли, що у Макіївці знищено близько 400 російських військових, у тому числі й мобілізованих. Тим часом світові ЗМІ називають інцидент у Макіївці як одну із найбільших втрат РФ з початку війни.

За словами начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ генерал-лейтенанта Сергія Севрюка, основною причиною удару по Макіївці було "використання особовим складом телефонів у зоні досяжності засобів ураження противника".

При цьому у ЗСУ назвали версію окупантів про телефони "смішний" і пояснили, що насправді загарбники просто не змогли потай розмістити мобілізованих, а українські військові встановили мету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Макіївка Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський про Соледар: ми виграли додатковий час, а що хотіла виграти Росія?
Зеленський про Соледар: ми виграли додатковий час, а що хотіла виграти Росія?
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії