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Хотят скрыть реальные потери? РФ не будет публиковать списки погибших в ПТУ Макеевки

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Понедельник 09 января 2023 22:29
Хотят скрыть реальные потери? РФ не будет публиковать списки погибших в ПТУ Макеевки Фото: разрушенное ПТУ в Макеевке с мобилизованными россиянами (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Валерия Полищук

Россия не будет публиковать списки погибших российских военных в результате удара по ПТУ во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Известно, что в результате обстрела погибли 89 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью военного комиссара РФ.

"Списки никакие публиковаться не будут. Вся имеющаяся информация в военных комиссариатах доводится персонально членам семей военнослужащих - либо при обращении, либо, по ряду военнослужащих, производится оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов",- заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

Он подчеркнул, что списки погибших нельзя публиковать, поскольку данными якобы смогут воспользоваться "иностранные разведки".

"Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения провокационных мероприятий родственников военнослужащих. Категорически запрещено", - добавил комиссар.

Напомним, что в ночь на 1 января 2023 года по российской базе во временно оккупированной Макеевке Донецкой области был нанесен удар.

Минобороны России признало, что в Макеевке погибли 89 российских солдат. Впрочем, реальные потери россиян могут быть гораздо больше.

А именно в Страткоме ВСУ сообщали, что в Макеевке уничтожено около 400 российских военных, в том числе и мобилизованных. Тем временем мировые СМИ называют инцидент в Макеевке как одну из самых больших потерь РФ с начала войны.

По словам начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюка, основной причиной удара по Макеевке было "использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника".

При этом в ВСУ назвали версию оккупантов о телефонах "смешной", и объяснили, что на самом деле захватчики просто не смогли скрытно разместить мобилизованных, а украинские военные установили цель.

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