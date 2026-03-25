Готов ли Израиль воевать против Ирана без США, если Трамп "заключит сделку": ответ посла

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина .

"Израиль будет готов завершить эту операцию, когда достигнет своих целей", - сказал Бродский.

Он отметил, что цели Израиля не отличаются от американских.

"Наши цели могут быть более узкими, чем американские - но уверен, что они входят в перечень американских целей. Поэтому разночтений нет, мы полностью координируем наши действия с американцами", - добавил посол.

В то же время, по его словам, если США выйдут из войны, Израиль готов продолжать операцию самостоятельно.

"Израиль готов делать все, чтобы защитить свою безопасность и добиться целей. Мы это делали без Соединенных Штатов, мы это делали с Соединенными Штатами, и мы будем делать это после", - подчеркнул Бродский.

Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что сделка США с Ираном может быть заключена в течение пяти дней, посол отметил, что Израиль находится на постоянной связи с Соединенными Штатами.

"Президент Трамп общается с премьер-министром Нетаньяху регулярно, я уверен, что он передает ему информацию. Сейчас преждевременно говорить о сделке. Мы видим, что, с одной стороны, Трамп публикует информацию о готовящейся сделке, с другой стороны, продолжается наращивание сил на Ближнем Востоке, поэтому это оставляет все возможности открытыми", - добавил он.