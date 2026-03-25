Готов ли Израиль воевать против Ирана без США, если Трамп "заключит сделку": ответ посла
Ираиль готов воевать против Ирана самостоятельно, если президент США Дональд Трамп "заключит сделку" с Тегераном.
Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.
"Израиль будет готов завершить эту операцию, когда достигнет своих целей", - сказал Бродский.
Он отметил, что цели Израиля не отличаются от американских.
"Наши цели могут быть более узкими, чем американские - но уверен, что они входят в перечень американских целей. Поэтому разночтений нет, мы полностью координируем наши действия с американцами", - добавил посол.
В то же время, по его словам, если США выйдут из войны, Израиль готов продолжать операцию самостоятельно.
"Израиль готов делать все, чтобы защитить свою безопасность и добиться целей. Мы это делали без Соединенных Штатов, мы это делали с Соединенными Штатами, и мы будем делать это после", - подчеркнул Бродский.
Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что сделка США с Ираном может быть заключена в течение пяти дней, посол отметил, что Израиль находится на постоянной связи с Соединенными Штатами.
"Президент Трамп общается с премьер-министром Нетаньяху регулярно, я уверен, что он передает ему информацию. Сейчас преждевременно говорить о сделке. Мы видим, что, с одной стороны, Трамп публикует информацию о готовящейся сделке, с другой стороны, продолжается наращивание сил на Ближнем Востоке, поэтому это оставляет все возможности открытыми", - добавил он.
Трамп хочет заключить сделку с Ираном
Напомним, президент США Дональд Трамп после контактов с Ираном решил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны.
Он считает, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись "плодотворные и конструктивные переговоры", которые могут привести к соглашению в ближайшие дни.
В то же время иранские СМИ отрицают факт таких переговоров. В МИД Ирана заявили, что США "пытаются выиграть время" на фоне дипломатических усилий по деэскалации.
По данным Reuters, США контактируют со спикером парламента Ирана Мохаммадбагером Галибафом. Сам он эти сообщения опроверг и заявил, что поддерживает позицию верховного лидера страны.
23 марта Трамп также заявил, что Иран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.
Иран заявил о готовности рассмотреть предложения США о прекращении войны, однако подчеркнул, что любое соглашение должно учитывать его ключевые требования.
Сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США передали Ирану мирный план, который состоит из 15 пунктов, направленный на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.