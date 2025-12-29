Чи голосуватимуть українці за кордоном у разі референдуму: Зеленський відповів

Зазначимо, що за підсумками зустрічі Трамп підтвердив, що питання щодо створення на Донбасі так званої "зони вільної торгівлі" (або "вільної економічної зони") поки що не вирішене. Але Україна та США наближаються до угоди з цього приводу. Зі свого боку Зеленський запропонував референдум.

Ще до зустрічі Зеленський говорив про те, що у мирному плані, який просували Сполучені Штати, та інших документах є компромісні речі. Буде діалог з суспільством, як вирішувати ці питання.

При цьому Зеленський наголошував, що якщо до цього дійде, в Україні на референдум потрібно виносити не тільки питання територій, а повністю весь мирний план США.