Будут ли голосовать украинцы за рубежом в случае референдума: Зеленский ответил

Отметим, что по итогам встречи Трамп подтвердил, что вопрос о создании на Донбассе так называемой "зоны свободной торговли" (или "свободной экономической зоны") пока не решен. Но Украина и США приближаются к соглашению по этому поводу. Со своей стороны Зеленский предложил референдум.

Еще до встречи Зеленский говорил о том, что в мирном плане, который продвигали Соединенные Штаты, и других документах есть компромиссные вещи. Будет диалог с обществом, как решать эти вопросы.

При этом Зеленский отмечал, что если до этого дойдет, в Украине на референдум нужно выносить не только вопрос территорий, а полностью весь мирный план США.