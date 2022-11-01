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Чи є загроза вторгнення Росії у Молдову: відповідь американського посла

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Вівторок 01 листопада 2022 13:40
Чи є загроза вторгнення Росії у Молдову: відповідь американського посла Фото: посол США у Молдові Кент Логсдон (facebook.com/U.S.EmbassyMoldova)
Автор: Руслан Гаращенко

На сьогодні у США не бачать ознак того, що Росія планує напасти на Молдову. Однак, незважаючи на це, американці допомагають країні зміцнити армію.

Про це заявив посол США у Молдові Кент Логсдон, передає РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Я і раніше говорив і повторю зараз, що ми не бачимо жодної ознаки того, що Росія планує напасти на Молдову. І це добре… Ми знаємо, що вам також важливо, щоб була надійна сила, яка зможе вас захистити… Але зараз ні ніяких ознак того, що ви можете зазнати нападу. Але якщо це станеться, дуже важливо, щоб Молдова подумала про підготовку, подумала про військових", - сказав він.

Логсдон зазначив, що США та партнери намагаються допомогти реформувати молдавську армію.

"США, ЄС та інші партнери – ми всі збільшили допомогу Молдові, особливо у військовій сфері. І ми знаємо, що для Молдови це зараз дуже важливо", – додав він.

При цьому, за його словами, Вашингтон готовий розглянути запити молдавської влади щодо надання військової техніки. Але поки що таких обговорень не було.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що Російська Федерація неодноразово використовувала повітряний простір Молдови для атак територією України.

Зокрема, вчора в Молдові впала російська ракета, яку було збито нашою ППО. Міноборони країни заявило, що системи повітряного спостереження не зафіксували незаконні польоти в повітряному просторі.

Крім того, ми писали, що російські спецслужби намагаються скинути прозахідний уряд Молдови, використовуючи газ як ключовий важіль тиску.

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