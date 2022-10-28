Спецслужби РФ намагаються скинути прозахідний уряд Молдови, - Washington Post

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post , яке ознайомилося з матеріалами української розвідки.

Минулого місяця тисячі протестувальників зібралися біля президентського палацу Молдови та закликали прозахідного президента піти у відставку. Зазначається, що за таким протестом стоїть лідер опозиційної партії в еміграції в Ізраїлі Ілан Шор.

WP повідомляє, що Шора похвалив один високопоставлений російський політик і навіть запропонував молдавському регіону, який очолює його партія, дешеву російську газову угоду.

Документи та інтерв’ю свідчать, що ФСБ вивела десятки мільйонів доларів з деяких найбільших державних компаній Росії, щоб розвивати мережу молдавських політиків і переорієнтувати країну на Москву.

Окрім того, Міністерство фінансів США 16 жовтня наклало санкції на численні російські або молдовські організації та осіб, включаючи Шора, заявивши, що він координував дії з представниками інших олігархів для створення політичних заворушень у Молдові і отримав підтримку Росії, а також працював у червні з московськими організаціями, щоб підірвати прагнення Молдови приєднатися до ЄС.

Зазначимо, що Росія робить ставку на газ у спробах повернути Молдову під свій контроль, окільки країна майже на 100% залежить від російського газу.

Окрім того, Молдова затвердила заходи економії електроенергії під час кризи. Громадян попросили не користуватись ліфтами у певні години, понизити температуру у приміщеннях і скоротити освітлення в будинках.

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