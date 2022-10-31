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Падіння збитої російської ракети в Молдові: порушення повітряного простору не виявили

Новость на русском →
Молдова, Понеділок 31 жовтня 2022 13:01
Падіння збитої російської ракети в Молдові: порушення повітряного простору не виявили Фото: у Молодві не виявили порушення повітряного простору через падіння російської ракети (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Системи повітряного спостереження Молдови не зафіксували незаконних польотів у повітряному просторі країни через падіння російської ракети, яку збила українська система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Молдови.

Зазначається, що уламки збитої ракети не були виявлені радіолокаційними станціями через їхні розміри та малу поверхню відбиття.

Наразі інженери Національної армії Молдови їдуть на місце для обстеження території.

Окрім того, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив збиття ворожої ракети на кордоні з Молдовою.

"Було застосовано проти неї (російської ракети - ред,) ракету (ППО - ред.) і очевидно, що уламки могли потрапити на територію Молдови. Але це можна буде побачити, коли місцева влада знайде ті уламки ракети, які там є", - сказав він.

Ігнат наголосив, що Повітряні сили відпрацювали по повітряній цілі, яка залетіла на територію України.

Нагадаємо, сьогодні у місті Наславча впала російська ракета, яку збила українська система ППО. Повідомлялося, що РФ здійснила атака дронів на Дністровську дамбу, що знаходиться на відстані 10 км від дамби Наславча. Дамба не зазнала пошкоджень.

В українському МЗС зазначили, що ракетні атаки росіян несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн.

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