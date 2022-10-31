ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія застосовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні, - Ігнат

Новость на русском →
Понеділок 31 жовтня 2022 13:10
Росія застосовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні, - Ігнат Фото: Юрій Ігнат, спікер Повітряних сил ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація неодноразово використовувала повітряний простір Молдови для атак по території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Росіяни і з південного, і з північного напрямку атакують Україну. При чому використовують територію Молдови, повітряний простір її, для терористичних атак по Україну. Це треба показувати міжнародній спільноті, бо не вперше вони через Молдову б'ють по Україні", - заявив Ігнат.

Також спікер Повітряних сил зауважив, що неодноразово були зафіксовані польоти ворожих безпілотників за 5-10 кілометрів від румунського кордону.

"Тобто безпілотник оперативно-тактичного рівня провокує таким чином країни НАТО", - додав Ігнат.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці чергового масованого ракетного удару по території України з боку Росії 31 жовтня.

Тим часом у Молдові впала російська ракета, яку було збито нашою ППО. Міноборони країни, заявило, що системи повітряного спостереження не зафіксували незаконних польотів у повітряному просторі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова Війна в Україні
NEWS
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України