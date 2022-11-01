Есть ли угроза вторжения России в Молдову: ответ американского посла
На сегодня в США не видят признаков того, что Россия планирует напасть на Молдову. Однако, несмотря на это, американцы помогают стране укрепить армию.
Об этом заявил посол США в Молдове Кент Логсдон, передает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
"Я и раньше говорил и повторю сейчас, что мы не видим ни одного признака того, что Россия планирует напасть на Молдову. И это хорошо… Мы знаем, что вам также важно, чтобы была надежная сила, которая сможет вас защитить… Но сейчас нет никаких признаков того, что вы можете подвергнуться нападению. Но если это произойдет, очень важно, чтобы Молдова подумала о подготовке, подумала о военных", - сказал он.
Логсдон отметил, что США и партнеры пытаются помочь реформировать молдавскую армию.
"США, ЕС и другие партнеры - мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно", - добавил он.
При этом, по его словам, Вашингтон готов рассмотреть запросы молдавских властей о предоставлении военной техники. Но пока таких обсуждений не было.
Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что Российская Федерация не раз использовала воздушное пространство Молдовы для атак по территории Украины.
В частности, вчера в Молдове упала российская ракета, которая была сбита нашей ПВО. Минобороны страны, заявило, что системы воздушного наблюдения не зафиксировали незаконные полеты в воздушном пространстве.
Кроме того, мы писали, что российские спецслужбы пытаются сбросить прозападное правительство Молдовы, используя газ как ключевой рычаг давления.
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