Есть ли угроза вторжения России в Молдову: ответ американского посла

На сегодня в США не видят признаков того, что Россия планирует напасть на Молдову. Однако, несмотря на это, американцы помогают стране укрепить армию.

"Я и раньше говорил и повторю сейчас, что мы не видим ни одного признака того, что Россия планирует напасть на Молдову. И это хорошо… Мы знаем, что вам также важно, чтобы была надежная сила, которая сможет вас защитить… Но сейчас нет никаких признаков того, что вы можете подвергнуться нападению. Но если это произойдет, очень важно, чтобы Молдова подумала о подготовке, подумала о военных", - сказал он.

Логсдон отметил, что США и партнеры пытаются помочь реформировать молдавскую армию.

"США, ЕС и другие партнеры - мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно", - добавил он.

При этом, по его словам, Вашингтон готов рассмотреть запросы молдавских властей о предоставлении военной техники. Но пока таких обсуждений не было.