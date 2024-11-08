Чи є загроза припинення допомоги Україні через кризу в Німеччині: оцінка політолога

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Шольц проти всіх. Чому в Німеччині пройдуть дострокові вибори та на що чекати Україні".

Політолог, старший аналітик Західного Інституту Зигмунта Войцеховського у Познані (Польща) Віктор Савінок зазначив, що постачання триватимуть у 2025 році, поки є довгострокові контракти та домовленості.

На його думку, у зв'язку з кризою та виборчим періодом німецькому уряду буде складно реагувати на термінові запити.

"Проблема в тому, що уряду буде складно реагувати на термінові заходи. Ми вже бачили, як у вересні зі скрипом пройшло збільшення допомоги на 400 млн євро на додаткові системи ППО. Коаліція погодилася після того, як ця справа зрештою потрапила до преси. І зараз просто важче буде реагувати на термінові запити", - вважає політолог.

Reuters наголошує, що навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно через розпад коаліції, Німеччина зможе надати більшу частину з обіцяних 4 млрд євро.

Поки складно спрогнозувати, чи буде наступна коаліція більш рішуче допомагати Україні, зокрема у питанні нового озброєння. Наразі Німеччина входить у період невизначеності, і важко спрогнозувати, якими будуть результати виборів.